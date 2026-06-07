Ingo Zamperoni und Philipp Awounou haben für die Doku „Spielfeld der Macht – Die WM in Trumps Amerika“ die USA bereist. Ihre Eindrücke gibt es nun zu sehen.
07.06.2026 - 12:26 Uhr
Ingo Zamperoni (52) und Philipp Awounou (31) haben für die ARD-Dokumentation „Spielfeld der Macht – Die WM in Trumps Amerika“ (diesen Montag, 8. Juni, 20.15, ARD, schon jetzt in der Mediathek) die USA bereist. Im Gespräch erklären sie, warum diese WM sie trotz allem fasziniert, was ICE-Agenten vor Stadien mit einem Fußballfest machen könnten und weshalb Churchill am Ende recht behalten könnte.