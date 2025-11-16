 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Warum Stuttgart?“ „Warum nicht?“ Filmemacher aus Los Angeles feiert die Stadt

Dokuserie über Kreativszene „Warum Stuttgart?“ „Warum nicht?“ Filmemacher aus Los Angeles feiert die Stadt

Dokuserie über Kreativszene: „Warum Stuttgart?“ „Warum nicht?“ Filmemacher aus Los Angeles feiert die Stadt
1
Wo Veränderung stattfindet, entsteht auch Kreativität: Rattanamol Singh (rechts) in Stuttgart mit Alexander Supper vom Tattoo-Studios Mommy I’m Sorry Foto: Patterns & Contrasts

Der Filmemacher Rattanamol Singh aus den USA erkundet in der Dokuserie „Patterns and Contrasts“ urbane Kreativszenen – und ist begeistert von Stuttgarts Subkultur.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

Wenn man den Filmemacher Rattanamol Singh fragt, ob es etwas gibt, was ihn an Stuttgart nervt, muss er lachen. Schließlich hat gerade seine halbstündige Doku über Stuttgarts Kreativszene im Tattoo-Studio Mommy I’m Sorry in der Sophienstraße Premiere gefeiert – einen Film, den er selbst als eine „Liebeserklärung an Stuttgart“ bezeichnet. Und wenn es etwas ist, das er seltsam findet in dieser Stadt, dann ist der Minderwertigkeitskomplex, den man hier zu haben scheint. Denn ständig wird er gefragt, warum er sich entschieden hat, ausgerechnet Stuttgart in seiner Dokuserie „Patterns and Contrasts“ zu porträtieren. „Warum Stuttgart?“, wollen alle von ihm wissen. „Warum nicht?“, lautet seine Standardantwort.

 

Stuttgart hat das Underdog-Feeling

Weil andere Episoden zum Beispiel in Hongkong oder Paris spielen, versteht Singh zwar, woher die Frage nach dem Warum kommt. „Aber es wäre schön, wenn die Leute in Stuttgart irgendwann sagen: Natürlich sind wir dabei – das ergibt total Sinn.“ Dass die Stadt nicht ganz so selbstbewusst auftritt, findet er zugleich aber auch faszinierend: „Ich mag das. Wenn ein Ort sich wie ein Underdog anfühlt, steckt oft etwas Spannendes darin.“

Im Gespräch erzählt Singh, was ihn an Stuttgart überrascht hat – und warum er in den unscheinbaren Ecken der Stadt besondere Energie spürt. „Wir wollten Orte finden, an denen etwas unter der Oberfläche brodelt“, sagt er. Bereits die erste Episode in Hongkong war von dem Gefühl geprägt, sich in einem Übergangsraum zu befinden, in dem Identitäten verhandelt werden und Menschen die Chance nutzen, ihre eigene Geschichte zu gestalten.

Stuttgart als Stadt im Um- und Aufbruch

Dieses Motiv zieht sich für ihn auch durch Stuttgart: eine Stadt mit industrieller Vergangenheit, die auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen ist. „Städte wie L.A., London oder New York sind zwar aufregend, aber Orte mit einer industriellen Geschichte, deren Zukunft noch unklar ist, sind interessanter.“ Für die Doku hat er junge Kreative in ihren Kellerstudios besucht oder lässt sie auf Dachböden versteckte Kunstwerke hervorholen. In den Zwischenräumen entstünden oft die besten Impulse. Singh tummelt sich aber auch beim Champions-League-Spiel des VfB gegen Paris Saint-Germain mit Fanschal auf dem Stadiongelände und ist bei der Demo gegen Rechtsruck im Februar auf dem Schlossplatz dabei.

Elena Kaifel vom Stadtpalais erzählt ihm, dass die Subkultur in Stuttgart lange übersehen und zu wenig dokumentiert wurde, die Cannstatter Künstlerin Dilây Ibis spricht darüber, wie sehr Migrationserfahrungen die Kultur der Stadt prägen, und Alexander „AJ“ Supper, der Geschäftsführer von Mommy I’m Sorry erklärt, wie das Tattoo-Studio zu einem Knotenpunkt werden will, um die junge Kreativszene besser zu vernetzen. Und bei der Premiere der Stuttgart-Episode von „Patterns and Contrasts“ dienen die Räume des Studios dann auch als Ausstellungsraum, in dem die beteiligten Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten präsentieren.

Dreharbeiten mit Foto: Patterns & Contrasts

Stuttgart zwischen Niedergang und Aufbruch

Auf die Frage nach dem Vergleich von Stuttgart mit Detroit – einer Stadt, die für den Niedergang der Autoindustrie steht – reagiert Singh zurückhaltend, aber offen: „Der Detroit-Vergleich ist eine einfache Analogie. Aber keiner weiß, wohin sich ein Ort wirklich bewegt. Es gibt mögliche Zeitleisten, in denen Stuttgart eine ähnliche Entwicklung nimmt – aber auch welche, in denen es zu etwas ganz Anderem und sehr Spannendem wird.“

Entscheidend sei für ihn, dass Menschen selbst Einfluss darauf nehmen können, welche Zukunft sich durchsetzt. Und Stuttgart habe ihn auf jeden Fall überrascht: „Ich hatte vorher keine Ahnung, dass Stuttgart so eine lebendige Stadt voller kreativer Menschen ist“, sagt er. Und Stuttgart habe ihn gelehrt, wie viel man entdeckt, wenn man sich treiben lässt.

Weitere Themen

Dokuserie über Kreativszene: „Warum Stuttgart?“ „Warum nicht?“ Filmemacher aus Los Angeles feiert die Stadt

Dokuserie über Kreativszene „Warum Stuttgart?“ „Warum nicht?“ Filmemacher aus Los Angeles feiert die Stadt

Der Filmemacher Rattanamol Singh aus den USA erkundet in der Dokuserie „Patterns and Contrasts“ urbane Kreativszenen – und ist begeistert von Stuttgarts Subkultur.
Von Gunther Reinhardt
Aktionstag auf dem Marienplatz: Was wird aus dem Schoettle-Areal?

Aktionstag auf dem Marienplatz Was wird aus dem Schoettle-Areal?

Mit einem Aktionstag drängt die Bürgerinitiative des Vereins „Stadt(t)räume“ am vergangenen Samstag auf eine rasche Weiternutzung des Schoettle-Areals.
Von Philipp Braitinger
Wohnen in Stuttgart: Der Asemwald altert – Folgt ein zweiter Frühling oder der Verfall?

Wohnen in Stuttgart Der Asemwald altert – Folgt ein zweiter Frühling oder der Verfall?

Der Asemwald ist entweder unterschätzt oder umschwärmt. Klar ist: Er wird alt. Das gilt für die Bewohner, aber auch fürs Energiesystem. Was folgt auf 50 überraschend glanzvolle Jahre?
Von Judith A. Sägesser
Ostend-Buchhandlung in Stuttgart: Besitzer hört nach 33 Jahren auf – Wie Stuttgart-Ost seine Buchhandlung rettet

Ostend-Buchhandlung in Stuttgart Besitzer hört nach 33 Jahren auf – Wie Stuttgart-Ost seine Buchhandlung rettet

Die Gründer der Ostend-Buchhandlung gehen nach 33 Jahren in den Ruhestand. Die Menschen im Osten sorgen für das Startkapital der Nachfolgerinnen.
Von Jürgen Brand
Tests für Viertklässler in BW: Eltern unsicher wegen Kompass 4 – „Ball flach halten oder fürs Gymnasium üben?“

Tests für Viertklässler in BW Eltern unsicher wegen Kompass 4 – „Ball flach halten oder fürs Gymnasium üben?“

Nächste Woche schreiben die Viertklässler Kompass 4. Die Tests können für die Aufnahme am Gymnasium entscheidend sein. Eltern berichten, ob und wie sie ihre Kinder vorbereiten.
Von Alexandra Kratz
Neues Restaurant La Brasserie: Wenn ein Gericht der Star des Abends ist

Neues Restaurant La Brasserie Wenn ein Gericht der Star des Abends ist

Französische Küche mitten in Stuttgart – das verspricht La Brasserie. Vor allem ein einziges Gericht lohnt den Besuch, findet unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch.
Von Anja Wasserbäch
„10AM Club Festival“ in Stuttgart: Mit House Music und Matcha schon ab 10 Uhr feiern

„10AM Club Festival“ in Stuttgart Mit House Music und Matcha schon ab 10 Uhr feiern

Beim „10AM Club Festival“ in Stuttgart gibt es House Music, Matcha und viele Menschen auf der Tanzfläche – und das schon ab 10 Uhr. So war die Party in den Wagenhallen.
Von Felix Mahler
Aktion der Caritas Stuttgart: Lichtermeer auf dem Schlossplatz – Kerzen leuchten für Menschen in Not

Aktion der Caritas Stuttgart Lichtermeer auf dem Schlossplatz – Kerzen leuchten für Menschen in Not

Am Samstagabend leuchten mehr als 2000 Kerzen auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Dahinter steckt eine Aktion der Caritas.
Von Sebastian Winter
Staatsanwaltschaft Stuttgart: Mutmaßlicher Korruptionsskandal: Sondersitzung im Landtag gefordert

Staatsanwaltschaft Stuttgart Mutmaßlicher Korruptionsskandal: Sondersitzung im Landtag gefordert

Hausdurchsuchungen, Haftbefehle und brisante Vorwürfe: Wie tief reicht der Korruptionsskandal bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft?
Lange Partynacht in Stuttgart: Landespresseball steht auf der Kippe – wie geht es weiter?

Lange Partynacht in Stuttgart Landespresseball steht auf der Kippe – wie geht es weiter?

Die Stimmung ist bestens beim 63. Landespresseball – aber von einer Sorge begleitet: Steht die Tradition vor dem Aus? Die möglichen Kretschmann-Nachfolger glänzen auf dem Parkett.
Von Uwe Bogen
Weitere Artikel zu Stuttgart Subkultur Video
 
 