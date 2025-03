Der Schwabe Dominik Kaiser hat bei RB Leipzig als Spieler den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Champions League miterlebt. Inzwischen arbeitet er an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis. Vor dem Spiel beim VfB äußert er sich.

Jürgen Frey 31.03.2025 - 11:57 Uhr

Das vereinbarte Telefongespräch verzögert sich um ein paar Minuten. Dominik Kaiser hatte noch einen Termin im Büro von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Es gibt viel zu besprechen bei RB Leipzig. Im Fall von Dominik Kaiser liegt das nicht an der aktuellen Lage, dem Trainerbeben beim Fußball-Bundesligisten und auch nicht am DFB-Pokal-Halbfinalspiel an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) beim VfB Stuttgart. „Meine Rolle ist sehr flexibel“, sagt der in Mutlangen geborene und in Waldstetten aufgewachsene Schwabe. Neben Schäfer tauscht er sich sehr viel mit Manuel Baum, dem Chef des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) aus, mit den Jugendtrainern, aber auch regelmäßig mit Mario Gomez, dem Technischen Direktor bei Red Bull Soccer International.