Hier können Sie das Zitat von Donald Trump zu Pearl Harbor noch einmal nachlesen.
20.03.2026 - 09:03 Uhr
In einer Pressekonferenz am Donnerstag im Weißen Haus mit Japans Premierministerin Sanae Takaichi hat US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, als er auf die Frage eines japanischen Journalisten mit einem historischen Vergleich antwortete. Der Reporter wollte wissen, warum die USA ihre Verbündeten in Europa und Asien – insbesondere Japan – nicht vorab über die militärischen Pläne gegen den Iran informiert hatten.