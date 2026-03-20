In einer Pressekonferenz am Donnerstag im Weißen Haus mit Japans Premierministerin Sanae Takaichi hat US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, als er auf die Frage eines japanischen Journalisten mit einem historischen Vergleich antwortete. Der Reporter wollte wissen, warum die USA ihre Verbündeten in Europa und Asien – insbesondere Japan – nicht vorab über die militärischen Pläne gegen den Iran informiert hatten.

Der Kontext der Aussage Auf die Frage nach der mangelnden Kommunikation mit den Alliierten betonte Trump die strategische Bedeutung des Überraschungsmoments bei Militärschlägen. Dabei wandte er sich direkt an den japanischen Journalisten und zog eine Parallele zum Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941.

Die Aussage im Wortlaut

Donald Trump sagte dazu: „Nun, eine Sache ist, dass man nicht zu viel signalisieren will. Wissen Sie, als wir reingingen, sind wir sehr hart reingegangen und wir haben niemandem davon erzählt, weil wir die Überraschung wollten. Wer weiß besser über Überraschungen Bescheid als Japan? Okay, warum haben Sie mir nicht von Pearl Harbor erzählt? Okay, richtig? Er fragt mich, ob ich an Überraschung glaube. Ich denke, viel mehr als wir [damals]. Und wir haben sie überrascht, und das haben wir getan. Und wegen dieser Überraschung haben wir in den ersten zwei Tagen wahrscheinlich 50 % von dem ausgeschaltet, was wir vorhatten – und viel mehr, als wir erwartet hatten. Wenn ich also hingehre und es jedem erzähle, ist es keine Überraschung mehr, richtig?“

Japans Premierministerin Sanae Takaichi reagierte nicht auf den Vergleich mit Pearl Harbor. An ihrem Gesichtsausdruck lässt sich jedoch ablesen, dass die Situation unangenehm für sie war. Dennoch bewahrte sie Haltung und führte das Interview zu Ende. Sie beantwortete noch eine Frage einer Journalisten, bevor die Pressekonferenz endete. Das ganze Video gibt es hier.