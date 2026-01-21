Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum wird mit Spannung erwartet. Allerdings verzögert ein unerwartetes Ereignis seine Ankunft in den Schweizer Bergen.
21.01.2026 - 08:43 Uhr
– Nach technischen Problemen an Bord der Air Force One hat US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos fortgesetzt. Ein Ersatzflugzeug mit dem Präsidenten und seinen Begleitern an Bord startete kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Washington und ist auf dem Weg in die Schweiz, wie US-Medien unter Berufung auf mitreisende Journalisten berichteten.