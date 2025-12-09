„Schwach“ und „im Verfall“: US-Präsident Donald Trump hat seinen Ton gegen Europa verschärft. Aus Berlin kam breite Kritik an den Äußerungen, die AfD applaudierte Trump dagegen.
09.12.2025 - 18:10 Uhr
„Schwach“ und „im Verfall“: US-Präsident Donald Trump hat seinen Ton gegen Europa verschärft. Die europäische Einwanderungspolitik sei „eine Katastrophe“, sagte er der US-Plattform „Politico“. Er rief Deutschland und andere EU-Länder zu Massenabschiebungen auf sowie zu einer ideologischen Kehrtwende nach US-Vorbild. Aus Deutschland kam breite Kritik an den Äußerungen, die AfD applaudierte Trump dagegen.