Wie ist die Zustimmung für den US-Präsidenten nach dem Angriff auf Iran? Das sagen aktuelle Umfragewerte.

Lukas Böhl 25.03.2026 - 08:45 Uhr

Zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump lag die Zustimmungsrate bei 52 Prozent, wie Daten der New York Times zeigen. Die Ablehnungsrate betrug damals 43 Prozent. Mittlerweile hat sich das Bild nahezu umgekehrt. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die Zustimmung nur noch bei 40 Prozent, während die Ablehnung auf 56 Prozent gestiegen ist. Die Werte basieren auf einem Durchschnitt ausgewählter Umfragen, den die New York Times berechnet. Dass die Werte in Summe nicht 100 Prozent ergeben liegt daran, dass es bei solchen Umfragen auch Enthaltungen, Unentschlossenheit seitens der Befragten oder fehlende Angaben geben kann.