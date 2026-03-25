Wie ist die Zustimmung für den US-Präsidenten nach dem Angriff auf Iran? Das sagen aktuelle Umfragewerte.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump lag die Zustimmungsrate bei 52 Prozent, wie Daten der New York Times zeigen. Die Ablehnungsrate betrug damals 43 Prozent. Mittlerweile hat sich das Bild nahezu umgekehrt. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die Zustimmung nur noch bei 40 Prozent, während die Ablehnung auf 56 Prozent gestiegen ist. Die Werte basieren auf einem Durchschnitt ausgewählter Umfragen, den die New York Times berechnet. Dass die Werte in Summe nicht 100 Prozent ergeben liegt daran, dass es bei solchen Umfragen auch Enthaltungen, Unentschlossenheit seitens der Befragten oder fehlende Angaben geben kann.

 

Weitere Umfragewerte zu Donald Trump

Eine aktuelle Umfrage des Instituts Ipsos im Auftrag von Reuters, durchgeführt zwischen dem 20. und 23. März, ergab eine Zustimmungsrate von nur 36 Prozent. Demgegenüber steht eine Ablehnungsrate von 62 Prozent. Etwas besser schnitt der US-Präsident in einer YouGov-Umfrage ab, die im Auftrag von The Economist erstellt wurde: 41 Prozent unterstützen hier die Politik des Präsidenten, 55 Prozent lehnen sie ab. In einer weiteren Erhebung kam das Institut Rasmussen Reports zuletzt auf eine Zustimmungsrate von 44 Prozent bei einer Ablehnung von 55 Prozent. Auch andere Umfragen, etwa von CBS oder der Daily Mail, zeigen ein ähnliches Bild.

Macht sich der Iran-Krieg bemerkbar?

In den aktuellen Umfragen ist zwar ein Rückgang der Zustimmung erkennbar, bislang scheint sich der Iran-Krieg jedoch nicht deutlich auf die Beliebtheit auszuwirken. Daten des Silver Bulletins, die verschiedene Umfragen bündeln, ergeben folgendes Bild.

Seit dem 28. Februar ist die Zustimmungsrate von 42 auf 40 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum stieg die Ablehnungsrate von 55,4 auf 56,7 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit kein signifikanter Ausschlag in die eine oder andere Richtung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Umfragewerte im weiteren Verlauf des Konflikts entwickeln.