Die Amtszeit eines Präsidenten der Vereinigten Staaten beträgt vier Jahre. Ein Präsident kann jedoch wiedergewählt werden, sodass er oder sie maximal zwei Amtszeiten, also insgesamt acht Jahre, im Amt sein kann. Diese Regelung ist in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert und wurde durch den 22. Verfassungszusatz im Jahr 1951 eingeführt.

Dieser Verfassungszusatz kam als Reaktion auf die vier Amtszeiten von Präsident Franklin D. Roosevelt, der als einziger Präsident in der Geschichte der USA länger als zwei Amtszeiten diente. Die Regelung sollte sicherstellen, dass es in den Vereinigten Staaten eine regelmäßige Rotation der Macht gibt und kein Präsident zu lange im Amt bleibt. Der 22. Verfassungszusatz legt fest, dass ein Präsident maximal zweimal gewählt werden kann.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wenn ein Vizepräsident oder eine andere Person das Amt des Präsidenten für weniger als zwei Jahre übernimmt, kann diese Person danach noch zweimal für eine volle Amtszeit gewählt werden. In diesem Fall könnte eine Person also theoretisch bis zu zehn Jahre im Amt sein.

Zusammengefasst kann ein Präsident der USA in der Regel bis zu acht Jahre im Amt bleiben, und unter bestimmten Umständen bis zu zehn Jahre. Diese Begrenzung dient der demokratischen Erneuerung und der Vermeidung von Machtkonzentration über einen zu langen Zeitraum.

Trump kann 2028 nicht erneut ins Amt kommen

Donald Trump, der bereits von 2017 bis 2021 Präsident war, hatte sich 2024 erneut zur Wahl gestellt und gewonnen. Diese Möglichkeit, nach einer Pause ins Amt zurückzukehren, wird jedoch nur selten genutzt, und Trump ist einer der wenigen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der dies erfolgreich getan hat. Der einzige andere Präsident, der nach einer Amtszeit und einer Pause wiedergewählt wurde, war Grover Cleveland im 19. Jahrhundert. Er diente von 1885 bis 1889 und wurde nach einer vierjährigen Pause erneut für eine Amtszeit von 1893 bis 1897 gewählt.

Mit diesem Wahlsieg erreicht Donald Trump in der Summe eine maximale Amtszeit von acht Jahren, verteilt auf zwei Amtsperioden. Auch wenn seine Amtszeiten nicht unmittelbar aufeinander folgen, erreicht er damit die maximale Amtszeit, die ein Präsident laut Verfassung im Amt sein kann. Sollte er diese vier Jahre erfolgreich abschließen, hätte er die gesamte mögliche Amtszeit eines US-Präsidenten ausgeschöpft und kann sich nicht erneut aufstellen lassen.

Wann endet die Amtszeit von Donald Trump?

Die aktuelle Amtszeit von Donald Trump endet am 20. Januar 2029. Trump wurde bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und tritt seine neue Amtszeit heute am 20. Januar 2025 an. Da die Amtszeit eines US-Präsidenten laut Verfassung vier Jahre beträgt, wird seine zweite Amtsperiode folglich am 20. Januar 2029 enden.