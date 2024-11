Die Effizienzbehörde von Elon Musk und Vivek Ramaswamy ist eine Scheinveranstaltung, kommentiert US-Korrespondent Thomas Spang.

Thomas Spang 21.11.2024 - 18:22 Uhr

Owsley County in Kentucky ist eine Hochburg der „Make-America-great-again“- Bewegung, so etwas wie Donald Trumps Stammland. Der designierte Präsident gewann dort am 5. November die Wahlen mit 31 Prozentpunkten Vorsprung auf Kamala Harris. Doch ausgerechnet Regionen wie diese würden unter den Kürzungsversprechen seiner neuen Effizienz-Berater Elon Musk und Vivek Ramaswamy am stärksten leiden. Denn zwei von drei Dollar des Einkommens der Bewohner von Owsley County stammen aus Sozialleistungen – der höchste Wert landesweit.