Nach Kanada, Mexiko und China will Trump die EU ins Visier nehmen. Das Vereinigte Königreich, das mit Europa zollfrei handelt, könnte zum Schlupfloch werden. In den USA wird indes vieles teurer – begreift Trump, was er tut?

Michael Maier /AFP 03.02.2025 - 11:42 Uhr

US-Präsident Donald Trump will offenbar vorerst keine Zölle gegen Großbritannien erheben. „Wir werden sehen, was passiert. Es könnte (mit Großbritannien) passieren“, sagte Trump am Sonntag in Washington. Er halte jedoch eine Einigung mit London für möglich.