Ein Betrunkener in Warnweste will in Donauwörth wie ein Polizist den Verkehr regeln. Doch sein Einsatz endet abrupt.

red/dpa 19.01.2026 - 16:48 Uhr

Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln. Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße in im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten zogen den Mann am Sonntag von der Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Beamten zu Hilfe gerufen hatten.