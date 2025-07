In Fellbach löst bereits die Sperrung des Stadttunnels Verkehrsstockungen aus. Ungleich schlimmer wird es im August – wenn auch der Kappelbergtunnel gesperrt ist.

Die Komplett-Sperrung des Fellbacher Stadttunnels (Rems-Murr-Kreis) bewegt nicht nur unterm Kappelberg die Gemüter. Auch viele Berufspendler aus dem Rems-Murr-Kreis wurden von den am Donnerstag aufgestellten Schildern mit dem kurzfristig verfügten Durchfahrtsverbot überrascht.

„Ich bin ein leidgeplagter Betroffener, der heute eine Stunde länger ins Büro gebraucht hat“, schreibt ein Leser aus Schorndorf in einer Mail an die Redaktion. Auch auf Social Media gibt es deutliche Reaktionen: „Pfusch, wohin man schaut“, schreibt ein User auf Facebook. Und ein anderer wundert sich: „Ach so, die kamen von heute auf morgen, diese Mängel?“

Lesen Sie auch

Demnächst stehen auch im Kappelbergtunnel Sanierungsarbeiten an. Foto: imago images/Lichtgut

Unsere Empfehlung für Sie Lange Staus in Fellbach erwartet Massives Sicherheitsproblem: Stadttunnel bleibt über Monate gesperrt Wegen massiver Sicherheitsmängel macht Fellbach die zentrale Verkehrsachse durch die Stadtmitte dicht. Entdeckt wurde die Korrosion an der Technik erst bei einer Routinekontrolle.

Tatsächlich hatte die Stadtverwaltung den 1997 erbauten Tunnel auf der zentralen Verkehrsachse durch die Fellbacher Innenstadt am Donnerstag in aller Frühe für den Verkehr sperren lassen. Wenige Stunden zuvor hatte eine nächtliche Begehung durch ein Ingenieurbüro stattgefunden und ein aus Sicht der Stadt unmissverständliches Ergebnis gebracht.

Stadttunnel Fellbach: Teile der Tunneltechnik könnten plötzlich auf die Fahrbahn fallen

Weil die Halterungen für die Beleuchtung und für die Lüftungsanlage in der unterirdischen Röhre durch Rostfraß offenbar schwer beschädigt sind, könnten Teile der Tunneltechnik auf die Fahrbahn fallen. „Wir wissen, was die Sperrung für den Pendlerverkehr bedeutet. Wir können hier aber kein Risiko eingehen“, wird die Fellbacher Baubürgermeisterin Beatrice Soltys in einer Mitteilung aus dem Rathaus über die Sicherheitsprobleme zitiert.

Der Stadttunnel in Fellbach ist bereits seit Mitte Juli gesperrt. Foto: Gottfried Stoppel

Die Fellbacher Stadtmitte wird deshalb mindestens bis zum Ende der Sommerferien zu einem Nadelöhr für den Durchgangsverkehr werden. Denn der unter der zentralen Kreuzung auf dem Stuttgarter Platz durchführende Stadttunnel kann nach dem Stand der Dinge erst Ende August detailliert begutachtet werden – weil die beauftragte Wartungsfirma vorher keine Zeit hat.

Sperrung von Stadttunnel und Kappelbergtunnel: Verkehrschaos im Berufsverkehr

Behoben sind die Probleme mit der Sichtung allerdings noch lange nicht. Zigtausende Autos und Lastwagen täglich müssen sich deshalb in den kommenden Monaten oberirdisch einen Weg zu Arbeit, Freizeit und Einkauf suchen. Die Anwohner in der Stuttgarter Straße in Fellbach, aber auch auf zahlreichen Schleichwegen durch die Stadt, müssen sich auf einen heißen Sommer einstellen – wohl bis weit in den September hinein sind erhebliche Verkehrsstockungen vorprogrammiert.

Was viele Berufspendler aus dem Rems-Murr-Kreis noch gar nicht realisiert haben dürften: Bei der Sperrung des Fellbacher Stadttunnels wird es nicht bleiben. Denn auch der noch ungleich stärker befahrene Kappelbergtunnel wird im August zeitweilig dicht gemacht – eine Doppel-Barrikade auf dem Weg in die Landeshauptstadt.

Auch im Kappelbergtunnel gibt es zwei mehrtägige Vollsperrungen

Wegen der umfassenden Erneuerung der Tunnelbetriebstechnik sind nach Angaben des Rems-Murr-Kreises gleich zwei mehrtägige Vollsperrungen notwendig. Einmal vom 7. bis zum 11. August und einmal vom 15. bis zum 18. August. „Der Kreis als Tunnelbetreiber nutzt bewusst die Ferienzeit, um Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Zusätzlich zu den beiden Zeitfenstern mit der Komplettsperrung sind während der kompletten Arbeitsphase „regelmäßige nächtliche Tunnelsperrungen“ angekündigt. „Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert, der Verkehr wird über die bekannten Alternativrouten geführt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren“, schreibt das Landratsamt – und bittet die Autofahrer schon vorab um Verständnis.

Notwendig sind die Arbeiten, um die mittlerweile veraltete Betriebstechnik für den Kappelbergtunnel grundlegend zu erneuern. Die in der Röhre eingebauten Sicherheitssysteme stammen größtenteils aus dem Jahr 2005 – und haben damit eine Betriebszeit von zwei Jahrzehnten auf dem Buckel. „Die Steuerungstechnik und der Verkehrsrechner, die Funkeinrichtungen sowie die Leittechnik sind in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt“, zählt die Pressestelle im Kreishaus auf.

Kappelbergtunnel: Für die Tunneltechnik gibt es teilweise keine Ersatzteile mehr

Weil Ersatzteile nur noch schwer oder gar nicht mehr verfügbar seien, gebe es ein erhöhtes Risiko für Störungen. „Um die Sicherheit auch künftig sicherzustellen und einen störungsfreien Betrieb der Sicherheitstechnik zu gewährleisten, ist der Austausch der Tunnelbetriebstechnik erforderlich“, erklärt das Landratsamt. Für das kommende Jahr ist zusätzlich der Austausch der Videoüberwachungssysteme sowie der elektroakustischen Anlagen, etwa für Lautsprecherdurchsagen vorgesehen.

Eine Teilsperrung des Tunnels oder eine Erledigung der Arbeiten in Nachtschichten wurde nach Darstellung des Landratsamts zwar geprüft, aber verworfen. Der Umfang der Arbeiten – inklusive des Austauschs zentraler Rechneranlagen, Verbindungen und Steuerleitungen – macht eine komplexe und umfassende technische Neuinstallation erforderlich. Diese kann nur bei komplettem Stillstand des Verkehrs sicher und effizient durchgeführt werden“, heißt es beim Rems-Murr-Kreis.

Großübung für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte im Kappelbergtunnel

Immerhin: Wenigstens ein positiver Nebeneffekt kann der Tunnelsperrung abgewonnen werden. Am Sonntag, 17. August, soll im Kappelbergtunnel eine umfassende Großübung für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte stattfinden. „Ziel ist es, unter realistischen Bedingungen die Zusammenarbeit und Abläufe im Ernstfall zu trainieren. Besonderer Bestandteil der Übung ist die kontrollierte Verrauchung des Tunnels, um die Bedingungen bei einem tatsächlichen Brandereignis so realitätsnah wie möglich zu simulieren. Dabei werden sowohl die Kommunikation der Einsatzkräfte als auch Evakuierungsszenarien und technische Abläufe geprobt“, kündigt das Landratsamt an.