Erinnerung an zwei Kunst-Urgesteine

Doppelausstellung in Fellbach

Der Metallbildhauer Paul Gerhard Elsner und der Maler und Grafiker Uli Roener haben in der Stadt Fellbach Spuren hinterlassen. Von Donnerstag an widmet sich eine Ausstellung in der städtischen Galerie ihrem Leben und Werk.

Ingrid Sachsenmaier 05.08.2024 - 12:21 Uhr

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, sagt ein Sprichwort. In der Corona-Zeit war das nicht möglich. Aber just ins coronageprägte Jahr 2021 wäre der 100. Geburtstag des Metallbildhauers Paul Gerhard Elsner gefallen. Elsner hat in Fellbach-Oeffingen gelebt, 2003 ist er verstorben. Er hat Spuren hinterlassen. Wie auch Uli Roesner, der Maler und Grafiker hätte dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert.