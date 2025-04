Schale im Rahmen, Fabrik in der Landschaft

Doppelausstellung in Filderstadt

In der Ausstellung „zwei x vier“ zeigt die Städtische Galerie Filderstadt von Anfang Mai an Skulpturen von Josef Nadj und Gemälde von Albrecht A. Bopp. Die beiden Künstler verbindet mehr als ihr Wohnort Horb am Neckar.

Michael Werner 25.04.2025 - 14:10 Uhr

Um die Jahrtausendwende hat der Horber Künstler Albrecht A. Bopp die Farben Grün und Gelb aus seinem Werk verbannt. Seitdem malt er seine Außenansichten von Industriebauten in blassen Blau- Rot- und Grautönen. Mit einer Ausnahme: In seinem Bild „Schöne Aussicht III“ von 2016 leuchtet eine Seite eines Fantasieturms gelb, und eine daran angepinnte Fahne, die die Landesflagge von Nordrhein-Westfalen darstellen könnte, zeigt einen grünen Streifen. „Das habe ich für meine Enkelin gemalt“, sagt Bopp. Normalerweise bevorzuge er jedoch eine „gleichmäßige Farblichkeit, sodass die Gebäude in der Landschaft nicht mehr auffallen“.