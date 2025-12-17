 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Doppelhaushalt 2026/2027 Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Doppelhaushalt 2026/2027: Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?
1
Protest verbindet – Aktion gegen die Einsparungen bei Bildung, Sozialem und Kultur im Stuttgarter Rathaus Foto: Lichtgut

Einsparungen bei der Kultur sanieren keinen Haushalt, zerstören aber fragile Wirksysteme – diese alte Wahrheit trifft Stuttgart mit voller Wucht.

Das Heulen und Zähneklappern ist im Einzelnen laut, eine wirkliche Welle des Protestes gegen die für Stuttgarts geplanten Doppelhaushalt 2026/2027 bereits beschlossenen harten Einschnitte in die Kulturförderung aber formiert sich nicht. Zu früh im Jahr waren alle im Bild, zu übermächtig ist das Tempo, in dem Baden-Württembergs Landeshauptstadt ein ständig wachsendes Haushaltsloch korrigieren muss, zu groß ist die gemeinsame Angst vor dem Abstieg der weitgehend von der Automobilindustrie abhängigen Metropole.

 

Stuttgart muss sparen – und will doch alles erhalten

Neun Millionen Euro will Stuttgart 2026 bei der Kulturförderung einsparen. Ein dichtes Netz fein differenzierter Ausgabenminderungen haben Kulturverwaltung und Gemeinderat beschlossen – nichts soll wirklich verschwinden müssen. Dabei spart sich Stuttgart die Kultur doch längst.

Wie das? Die Realität einer national einmaligen Dichte hochrangiger Kultureinrichtungen im unmittelbaren Stadtzentrum führte nicht etwa zur längst etablierbaren Marke Kulturquartier Stuttgart mit abgestimmten Öffnungszeiten, Programmangeboten und Preisen, sondern zu gähnender Mut- und Ratlosigkeit, Nicht-Dialog zwischen Stadt und Land eingeschlossen. Das Ergebnis nach 20 Jahren Debatte über das sich zwischen Staatstheater-Areal und Staatsgalerie bis zum Stadtpalais und zum Hotel Silber, vom Institut für Auslandsbeziehungen über das Landesmuseum und das Kunstmuseum bis hin zu den Innenstadtkinos und Kunstgebäude am Schlossplatz erstreckende Kulturquartier Stuttgart? Ein kaum wirklich wahrnehmbares Digital-Puzzle für die Kultureinrichtungen an der Konrad Adenauer-Straße. Darüber der Begriff zementiert, der alles so schön, aber falsch zuordnet: Kulturmeile.

Unsere Empfehlung für Sie

Doppelhaushalt 2026/2027: Kultur in Not: Verabschiedet sich Stuttgart von aktueller Musik?

Doppelhaushalt 2026/2027 Kultur in Not: Verabschiedet sich Stuttgart von aktueller Musik?

Neun Millionen Euro weniger pro Jahr für die Kultur in Stuttgart – die Zahl hat Gewicht. Eng wird es für die Produktion neuer Kunst. Akut gefährdet: aktuelle Musik.

Noch schlimmer die zur „Jahrhundertaufgabe“ ausgerufene Erweiterung und Sanierung des Staatstheater-Areals. Von der Torpedierung fertiger Planungen für das Interim Postpaketzentrum 2017 haben sich die Staatstheater bis heute nicht erholt. Oper, Ballett und Schauspiel in immer weiter ausgreifenden Warteschleifen – das zerstört jeden Antritt. Und wo ist spürbar, dass die Stadt Stuttgart Europas größtes Dreispartenhaus zur Hälfte finanziert, wo ist der Stolz über die Spitze, die es doch braucht, um die Vielfalt glänzen zu lassen?

Stuttgart muss sparen – warum nicht bei Platzumbauten?

Die Rechnung jetzt ist einfach: In der puren Finanzdramatik, die Kinderbetreuung zum Luxusgut macht und mobile Brennpunktarbeit für verzichtbar erklärt, kann die Kultur keine Sonderrolle beanspruchen. Warum aber eigentlich nicht, wenn sie Wege aufzeigt, in Stadtquartieren neue Nähe zu erzeugen und völlig überdimensionierte Platzumbauten überflüssig macht, die schon im Einzelfall mal eben die Summe der Kulturförderung außerhalb der Staatstheater-Zuschüsse ausmachen? Warum eigentlich nicht, wenn sie das national gefeierte Junge Ensemble Stuttgart weiter entwickelt – mit einer Kinder- und Jugendtheater-Konzeption, die sich noch intensiver für den Alltag von Kindern und Jugendlichen nutzen ließe. Und warum eigentlich nicht, wenn Stuttgart Animation und Virtual Reality zu Aushängeschildern der Transformation des Standorts machte. Ja, warum eigentlich nicht, wenn Innovation kein Muster ohne Wert sein soll.

Unsere Empfehlung für Sie

Haushalt in Stuttgart: Kultur in Not – was sagt der Kultur-Bürgermeister?

Haushalt in Stuttgart Kultur in Not – was sagt der Kultur-Bürgermeister?

Stuttgart kürzt die Kulturförderung, in der Szene herrscht Existenzangst. Als Erster Bürgermeister ist Fabian Mayer auch für die Kultur zuständig. Wie sieht er die Lage?

Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer hat recht, wenn er sagt, man habe für die Kultur in der Stadt das Schlimmste verhindert. Schlimm aber ist, dass die Stadt die fragilen Wirksysteme, die aus Kultureinrichtungen und Projekten der Freien Szene heraus die Stadt als pulsierendes Miteinander durchziehen, nicht wirklich wahrnimmt. Nur so aber ließen sich berechtigte Forderungen ableiten – zuvorderst nach Kooperation, die diesen Begriff bis in organisatorische Strukturen hinein auch einlöst.

Stuttgart muss sparen – braucht aber neue Ideen

Verdammt, nach sich selbst zu schauen, sich selbst das Überleben zu sichern – das ist keine Position, aus der heraus Zukunft gelingt. Eben dies aber, die Idee von Zukunft zu haben, von Zukunft dieser Stadt im Herzen einer Metropolregion mit 2,8 Millionen Menschen, die Idee von Stuttgart, das ist die Forderung, die man sich nicht sparen kann. Erst recht nicht als Forderung an die Kultur.

Weitere Themen

Doppelhaushalt 2026/2027: Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Doppelhaushalt 2026/2027 Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Einsparungen bei der Kultur sanieren keinen Haushalt, zerstören aber fragile Wirksysteme – diese alte Wahrheit trifft Stuttgart mit voller Wucht.
Von Nikolai B. Forstbauer
Nachruf: Rosa von Praunheim hat die Gesellschaft verändert

Nachruf Rosa von Praunheim hat die Gesellschaft verändert

Vermutlich hat kein Regisseur in Deutschland mehr Filme gedreht als Rosa von Praunheim. Es war auch Sperriges darunter. Doch mit seinem Werk hat er eine ganze Bewegung angestoßen.
Von Tim Schleider
Dritter „Avatar-Film: Action in luftigen Höhen – Wie ist „Avatar: Fire and Ash“?

Dritter „Avatar-Film Action in luftigen Höhen – Wie ist „Avatar: Fire and Ash“?

Mit „Avatar: Fire and Ash“ beschenkt James Cameron die Fans seiner Sci-Fi-Reihe rechtzeitig zum Fest mit einem dritten Teil. Ist das neue Fantasy-Epos einen Kinobesuch wert?
Von Martin Schwickert
Buchtipps für Weihnachten: Fürs Fest – 7 beste Architekturbücher aus Stuttgart und anderswo

Buchtipps für Weihnachten Fürs Fest – 7 beste Architekturbücher aus Stuttgart und anderswo

Inspirierende Bildbände über den Traum vom Eigenheim, Gestalter als Romanhelden – eine Auswahl an Architektur-Büchern als Geschenke fürs Fest.
Von Andrea Jenewein, Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Konzert in der Porsche-Arena: „Wir vermissen die Röhre!“: So war’s bei Revolverheld in Stuttgart

Konzert in der Porsche-Arena „Wir vermissen die Röhre!“: So war’s bei Revolverheld in Stuttgart

Die Band Revolverheld feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Bilder und Kritik der Show in der Stuttgarter Porsche-Arena.
Von Thomas Morawitzky
Konzert in der Schleyerhalle: Zwischen Sexprotz und Lustgreis: So war’s bei Till Lindemann in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Zwischen Sexprotz und Lustgreis: So war’s bei Till Lindemann in Stuttgart

Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist im Rahmen seiner Solotour „Meine Welt“ vor 10.000 Fans in Stuttgart auftreten: Bilder, Setlist und Kritik der Show in der Schleyerhalle.
Von Gunther Reinhardt
„Sorry, Baby“ im Kino: Die schlimme Sache, die ein ganzes Leben verändert

„Sorry, Baby“ im Kino Die schlimme Sache, die ein ganzes Leben verändert

„Sorry, Baby“ ist ein MeToo-Film der anderen Art: Für die Regisseurin Eva Victor steht Empathie für das Opfer an oberster Stelle.
Von Martin Schwickert
Neuer Roman von Yoko Tawada: Vexierbild mit Neonazi

Neuer Roman von Yoko Tawada Vexierbild mit Neonazi

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.
Von Stefan Kister
Adventszeit: 9 Fakten zur Bibel, die nicht jeder kennt

Adventszeit 9 Fakten zur Bibel, die nicht jeder kennt

Auf der weihnachtlichen Feier geht der Gesprächsstoff aus? Dann glänzen Sie einfach mit profundem Wissen über das Buch der Bücher. Wir haben einige spannende Daten, Fakten und Zahlen rund um die Bibel gesammelt.
Von Markus Brauer
Stuttgarter Auktionshaus Nagel: Asiatische Kunstwerke spielen knapp 6 Millionen Euro ein

Stuttgarter Auktionshaus Nagel Asiatische Kunstwerke spielen knapp 6 Millionen Euro ein

Das Stuttgarter Auktionshaus Nagel erzielt mit Kunst und Antiquitäten aus Ostasien einen Millionenerfolg und unterstreicht seine Position als europäischer Marktführer.
Von Andrea Kachelrieß
Weitere Artikel zu Kommentar Protest
 
 