Doppelhaushalt 2026/27 Stuttgart in Aufruhr – warum in der Zumutung auch eine Chance steckt
18.12.2025 - 11:00 Uhr
Der Stuttgarter Sparhaushalt wühlt auf. Kulturschaffende, Sozialarbeiter, Eltern, Erzieher tragen ihren Ärger und ihre Angst vor den drohenden Einschnitten auf die Straße und ins Rathaus, formulieren ihn auf Bannern, in Brandbriefen und Petitionen. Es ist eine Demonstration gelebten bürgerschaftlichen Engagements. Auch ein Schrei nach Mitgestaltung, der richtig ist, weil es in den Haushaltsverhandlungen um nichts weniger geht als die Lebensqualität in dieser Stadt, ja, um ihre Identität.