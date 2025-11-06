Der Haushaltsentwurf 2026/27 liegt vor, und er offenbart: Der Stadt geht das Geld aus. Kredite sind unumgänglich. Der Kämmerer bringt zudem Steuererhöhungen ins Spiel.
Die fetten Jahre sind vorbei:Filderstadt geht das Geld aus. „Lange Zeit haben die sprudelnden Steuereinnahmen und die zeitlich verzögerten Umsetzungen bei den Baumaßnahmen zu positiven Jahresabschlüssen geführt und somit die Lage kaschiert“, sagte der Kämmerer Georg Braunmüller bei der Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2026/27. Im 1200-Seiten-Wälzer werden strukturelle Probleme überdeutlich, denn man wird es nicht schaffen, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Der Entwurf weist für 2026 Erträge von knapp 169 Millionen Euro aus – aber Aufwendungen von 189 Millionen Euro. Mit einem ähnlichen Fehlbetrag wird auch für 2027 gerechnet. Ein Grund: Die Gewerbesteuer sackt ab. Nahm Filderstadt heuer noch mehr als 50 Millionen Euro ein, geht man für 2026 und 2027 von jeweils gut 10 Millionen Euro weniger aus.