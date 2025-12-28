Doppeljubiläum Wie stark ist unsere Bundeswehr?
Die Bundeswehr feiert eine Art Doppeljubiläum: Sie ist 70 Jahre alt. Seit 25 Jahren dienen auch Frauen an der Waffe. Doch die Armee ist nicht in Bestform.
Die Bundeswehr feiert eine Art Doppeljubiläum: Sie ist 70 Jahre alt. Seit 25 Jahren dienen auch Frauen an der Waffe. Doch die Armee ist nicht in Bestform.
Die Geschichte der bundesdeutschen Armee beginnt mit einer „Stunde der Besinnung“. Zu einer solchen hatte Bundesverteidigungsminister Nummer eins, Theodor Blank (CDU), den Akt erklärt, als er vor 70 Jahren erstmals Freiwillige für die Bundeswehr verpflichtete. Die Bundeswehr hieß damals noch gar nicht so. Der Name wurde ihr erst im Frühjahr 1956 übertragen.
Viele Änderungen haben Bundestag und Bundesrat in der letzten Sitzungswoche beschlossen. Und etwa bei der Wehrdienstreform ist noch unklar, wie sie sich in der Praxis auswirkt. Auf einiges können sich Verbraucher freuen.
Wird die Welt im nächsten Jahr ruhiger, gar friedlicher? Davon gehen Experten nicht aus. Kriege und Konflikte in der Ukraine, in Gaza und Sudan werden weiterhin Zehntausende Todesopfer fordern.