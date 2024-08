Doppelter Schicksalsschlag für Mariah Carey: Ihre Mutter und ältere Schwester sterben am selben Tag. Die Beziehung der US-Sängerin zu ihrer Familie war schwierig.

red/dpa 27.08.2024 - 08:16 Uhr

Mariah Carey (55, „Hero“) trauert um ihre Mutter und ihre Schwester: Beide sind nach Angaben des Popstars am selben Tag gestorben. Der Tod ihrer Mutter Patricia breche ihr das Herz, teilte die amerikanische Sängerin am Montag laut US-Medien mit. Sie sei am Wochenende gestorben - und tragischerweise habe ihre Schwester am selben Tag ihr Leben verloren. „Ich schätze mich glücklich, dass ich die letzte Woche vor ihrem Tod mit meiner Mutter verbringen konnte“, zitierte „People“ aus der Mitteilung der Grammy-Preisträgerin.