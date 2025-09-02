Die Menschen im westsudanesischen Darfur leiden unter einem schweren Bürgerkrieg. Nun sollen schwere Regenfälle eine weitere Tragödie ausgelöst haben.
02.09.2025 - 05:12 Uhr
Khartum - Ein Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur hat nach Angaben einer örtlichen Rebellengruppe ein Dorf mit fast allen Einwohnern begraben. "Nach vorläufigen Informationen kam die gesamte Bevölkerung des Dorfes, die auf mehr als tausend Menschen geschätzt wird, ums Leben, und nur eine Person überlebte", teilte die Gruppe Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) mit.