Aus dem Kirchheimer Dorfladen wird „Katerini’s“. Was steckt hinter dem Konzept der neuen Laden-Betreiber?
07.08.2025 - 14:00 Uhr
Können Dorfläden in der heutigen Zeit bestehen? Das Beispiel Kirchheim zeigt: alles scheint möglich. Die 6000-Einwohner-Gemeinde im nördlichen Landkreis Ludwigsburg machte erst vor wenigen Monaten Schlagzeilen, weil der Dorfladen, ein Projekt auf halb-ehrenamtlicher Basis, nach neun Jahren schließen musste. Zu wenige Kunden kauften zu wenig dort ein. Es lohnte sich nicht mehr.