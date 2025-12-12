 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus

Dorotheen-Quartier Stuttgart Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus

Dorotheen-Quartier Stuttgart: Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus
1
Bis zum 13. Dezember finden noch die Eröffnungstage statt. Foto: Torsten Ströbele

Design, Komfort, Rabatte: Das Dorotheen-Quartier hat einen neuen Mieter. Auf 330 Quadratmetern zeigt Rolf Benz, was er in Nagold an Möbeln herstellt.

Porsche, Tiffany oder Louis Vuitton: Das sind nur einige der klangvollen Namen, die im Dorotheen-Quartier in Stuttgart zu lesen und zu finden sind. Neu dabei ist nun auch das Rolf Benz Haus Stuttgart. Dort, wo im September das Selfie-Museum seine Türen für immer schloss und zuvor die Modemarke Diesel zu Hause war, ist nun das Unternehmen mit Sitz in Nagold eingezogen. Unterzeichnet wurde ein Pop-up-Vertrag über 16 Monate.

 

Am Rande des Schwarzwalds gestaltet und produziert das Unternehmen Rolf Benz seit 1964 innovative Polsterkultur – derzeit mit rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Sitzmöbeln hat das Unternehmen Rolf Benz auch Couch- und Esstische, Betten, Schränke und Outdoormöbel im Programm.

Im Dorotheen-Quartier findet man an der Eduard-Breuninger-Straße 6 auf 330 Quadratmetern einen Querschnitt vom Angebot des Unternehmens. Bis zum 13. Dezember werden die Eröffnungstage mit einigen Überraschungen und Preisnachlässen gefeiert.

Weitere Themen

Rührende Aktion in Stuttgart: Kleine Geste, große Wirkung – Studentinnen mit Aktion gegen Einsamkeit im Alter

Rührende Aktion in Stuttgart Kleine Geste, große Wirkung – Studentinnen mit Aktion gegen Einsamkeit im Alter

Eine Botschaft gegen Einsamkeit: Der Social Seniors Club sammelt handgeschriebene Postkarten, um sie an Menschen in Stuttgarter Altersheimen zu verschenken. So kann man mitmachen.
Von Theresa Schäfer
Haushaltskrise in Stuttgart: Stadt senkt Zulage noch weiter ab – Stuttgart 21 hilft dem Etat

Haushaltskrise in Stuttgart Stadt senkt Zulage noch weiter ab – Stuttgart 21 hilft dem Etat

Die entscheidende Lesung des Doppelhaushalts 2026/2027 findet am 19. Dezember statt. Der Stuttgarter Gemeinderat hat in der Vorberatung etliche Beschlüsse gefasst.
Von Konstantin Schwarz
Neuer Neckarsteg eingeweiht: Kritik nach Eröffnung der Behelfsbrücke in Bad Cannstatt

Neuer Neckarsteg eingeweiht Kritik nach Eröffnung der Behelfsbrücke in Bad Cannstatt

Die neue Neckarquerung ermöglicht den Neubau von zwei Brücken nacheinander. Nächste Woche sperrt die Stadt die Wilhelmsbrücke, doch den Freien Wählern geht es nicht schnell genug.
Von Sebastian Steegmüller
Bistro-Kultur und Naturwein: „Easy und ohne Hemmschwelle“ – Ratto eröffnet in Stuttgart-Süd

Bistro-Kultur und Naturwein „Easy und ohne Hemmschwelle“ – Ratto eröffnet in Stuttgart-Süd

In Stuttgart easy, entspannt und ohne Hemmschwelle Wein zu trinken, soll ab sofort in der Ratto Bistro-Bar möglich sein. Ein Konzept zwischen Naturwein und Gerichten zum Teilen.
Von Tanja Simoncev
Maccabi-Fans in Stuttgart: Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

Maccabi-Fans in Stuttgart Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

Im Netz tobt ein Streit über Fangesänge der Maccabi-Tel-Aviv-Fans. Haben sie in Stuttgart Araber pauschal beleidigt? Die Staatsanwaltschaft steht vor keiner leichten Aufgabe.
Von Sascha Maier
Wochenendtipps für Stuttgart: Swiftie-Party, Sweat-Festival und Slot-Wichteln

Wochenendtipps für Stuttgart Swiftie-Party, Sweat-Festival und Slot-Wichteln

Kerzen ziehen, Taylor abfeiern und endlich wieder unter freiem Himmel tanzen. Was der Kessel bereithält, klingt nach einem perfekten Winterwochenende. Wir haben den Überblick für euch.
Von Sandra Belschner
Buchhandlung hat zu kämpfen: Trotz 330.000 Klicks: Umsatz und Kunden bleiben aus

Buchhandlung hat zu kämpfen Trotz 330.000 Klicks: Umsatz und Kunden bleiben aus

Das Weihnachtsgeschäft bleibt teilweise weit hinter den Erwartungen zurück. Buchhändlerin Myriam Kunz aus Stuttgart kämpft um ihre Existenz.
Von Torsten Ströbele
Parken in Stuttgart-Gablenberg: 18 Parkplätze fallen weg – Anwohner verärgert

Parken in Stuttgart-Gablenberg 18 Parkplätze fallen weg – Anwohner verärgert

In Stuttgart-Ost sorgt ein neues, absolutes Halteverbot für Unmut: In der Klingenstraße fallen 18 Parkplätze weg, Anwohner sind verärgert. Was steckt hinter der Entscheidung?
Von Sebastian Steegmüller
Spektakulärer Unfall in Stuttgart: Litfaßsäule landet auf Autodach – 82-jährige Fahrerin aus Auto befreit

Spektakulärer Unfall in Stuttgart Litfaßsäule landet auf Autodach – 82-jährige Fahrerin aus Auto befreit

Eine 82-jährige Autofahrerin verliert in Stuttgart-Mitte die Kontrolle, kracht gegen drei Poller und löst damit eine unheilvolle Kettenreaktion aus, die an einer Schulfassade endet.
Von Matthias Kapaun
Bosch-Musikgruppen: Eine große romantische Umarmung beim Quempas-Singen

Bosch-Musikgruppen Eine große romantische Umarmung beim Quempas-Singen

Mendelssohnscher Lobgesang bildete in diesem Jahr das Hauptwerk beim Quempas-Singen in der Stiftskirche – 10 722 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.
Von Bernd Heiden
Weitere Artikel zu Stuttgart Dorotheenquartier Möbelhaus Innenstadt Einzelhandel
 
 