Die AfD wirbt in Dortmund mit einem Spruch, der sich auf den BVB bezieht - der Bundesligist möchte das nicht hinnehmen. Er hat eine Unterlassungsaufforderung geschickt.

red/dpa 03.08.2025 - 15:36 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht juristisch gegen einen Wahlwerbe-Aufkleber der örtlichen AfD vor. Auf dem Sticker, der für die Kommunalwahl am 14. September in NRW gestaltet wurde, heißt es: „Beim Fußball schwarz-gelb - am Sonntag blau.“ Der BVB argumentiert in einer Unterlassungsaufforderung, die der dpa vorliegt, dass man die „Vereinnahmung“ der Vereinsfarben durch die AfD nicht hinnehmen müsse.