Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll in einem Seniorenheim andere Menschen bedroht haben. Nach dem Eintreffen von Polizisten eskaliert die Lage.

red/dpa 10.02.2026 - 22:16 Uhr

Die Polizei hat einen Mann in Waltrop bei Dortmund tödlich verletzt. Zuvor soll der Mann laut einem Anrufer in einem Seniorenzentrum in Waltrop zwei Personen mit einem Messer bedroht haben. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte aus Recklinghausen kam es „nach derzeitigen Erkenntnissen“ erneut zu einer Bedrohungssituation, teilten die Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Dortmund anschließend mit.