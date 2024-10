Das erste Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag des Jugendhausvereins Leonberg steigt an diesem Samstag, 12. Oktober, in der Beat Baracke. Wir haben beim Frontmann des Headliners Dr. Aleks & The Fuckers Glückwünsche eingeholt.

Shows von Dr. Aleks & The Fuckers stehen für Tanzen, Trinken, Trubel und vieles mehr. Betitelt ist das Ganze mit „Sexy Gipsy Balkan Action“ – das trifft den Nagel auf den Kopf. An diesem Samstagabend tritt die Band beim ersten Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag des Leonberger Jugendhausvereins in der Leonberger Beat Baracke auf. Wie sehr der Schweiß von der Decke tropfen wird, dazu haben wir den Doktor (er spielt Schlagzeug und singt) höchst selbst befragt.

Herr Doktor, die Band hat schon lange Connections zur Leonberger Musikszene und war auch schon Headliner beim Warmbronner Open Air. Wie fallen die Erinnerungen aus?

Wir kommen immer sehr gerne in die Leonberger Ecke. Ich persönlich war auch schon mit vielen anderen Bands wie Supermug und The Booze Bombs am Start. Das Warmbronner ist definitiv eines der Besten Open Airs in der Gegend. Super tolle Leute und top organisiert. In Höfingen hatten wir vor Jahren auch schon einen Auftritt, aber daran erinnern wir uns wegen leicht erhöhtem Sliwowitz-Konsum nicht mehr so richtig. Die Beat Baracke fehlt uns noch in der Vita. Ich freue mich sehr weil ich in der alten Beat Baracke vor ziemlich genau 30 Jahren mein erstes Punk-Konzert angeschaut habe, Strung Out hieß die Band.

Mussten die Macher für den Auftritt beim Jubiläumskonzert lange bitten?

Habe gerade noch einmal nachgeschaut: Es waren genau zwei E-Mails bis wir uns einig geworden sind (lacht).

Ich selbst habe die Band schon in den großen Stuttgarter Wagenhallen gesehen. Ein Gig im intimen Jugendhaus-Ambiente dürfte aber ein noch größerer Abriss werden…

Oh yeah, wir freuen uns schon darauf. Ein von der Größe vergleichbares Jugendhaus in Bayern musste einmal nach unserem Konzert renoviert werden. Wir geben alles!

Im Detail: Es wird wohl nicht nur bei einem halben Gläschen Sliwowitz bleiben, oder?

Ich bringe als Geschenk zum 50. Geburtstag ein paar Liter selbstgebrannten mit, den ich dann an die besten Tänzerinnen und Tänzer im Publikum verteile. Außerdem klingt unsere Musik dann automatisch geschmeidiger.

Zum Schluss: irgendwelche Geburtstagswünsche?

Es ist keine Selbstverständlichkeit einen Verein 50 Jahre am Laufen zu halten. Es müssen immer neue Generationen gefunden werden, die das weiterführen, was man angefangen hat. Dr. Aleks sagt: Alles Gute zum Geburtstag, am Samstag feiern wir ordentlich zusammen – hoffentlich ohne anschließende Renovierung (lacht).

Konzert – wo und wann?

Beat Baracke

Das Konzert am Samstag, 12. Oktober, in der Beat Baracke in Leonberg, Badstraße 22, beginnt um 19 Uhr. Neben Dr. Aleks & The Fuckers spielen die Youngster von Nachbardach, die Veteranen von One Pint Please (OPP) sowie Nikra.

Jubiläum

Der Jugendhausverein hat sich fürs Jubiläum einiges einfallen lassen. Unter anderem gibt es am Samstag, 19. Oktober, ein zweites Konzert im Treff Warmbronn mit unter anderem Rhythm & Juice.