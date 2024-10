Vor kurzem hat der Caritasverband in der Neckarvorstadt eine neue Hilfseinrichtung eröffnet: Im ehemaligen Gemeindezentrum St. Martin in Bad Cannstatt sollen künftig 25 psychisch kranke Menschen eine neue Heimat finden.

Iris Frey 08.10.2024 - 10:24 Uhr

Im ehemaligen Gemeindezentrum St. Martin hat der Caritasverband vor kurzem das Dr. Klaus Lang-Haus eröffnet. Dort, in der Brückenstraße 25, wird ein Lebensort für 25 psychisch erkrankte Menschen im Betreuten Wohnen entstehen. Bis es so weit ist, wird übergangsweise eine neue Heimat für das Adaptionszentrum „Haus im Süden“ hier unterkommen. Im Adaptionszentrum leben Menschen, die eine Suchttherapie gemacht haben und auf ihrem Weg zurück ins eigenständige Wohnen und Arbeiten begleitet werden. Das bisher in der Rotebühlstraße in Stuttgart-West beheimatete Adaptionszentrum zieht interimsweise in das komplett modernisierte und begrünte Gebäude um.