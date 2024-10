Beim 29. Drachenfest in Renningen-Malmsheim lassen Drachenpiloten aus ganz Deutschland ihre bunten Kreationen steigen. Auch das Nachtprogramm und ein Flugsimulator sind wieder dabei.

Sophia Herzog 08.10.2024 - 06:50 Uhr

Am 12. und 13. Oktober fliegen über Malmsheim wieder die Drachen – nein, nicht die mystischen Wesen aus Sagen und Märchen, sondern ihre Namensvetter, die an langen Schnüren in die Luft steigen. Diese Drachen sind aber nicht weniger fantastisch: Bunte Einleiner- und Lenkdrachen in kreativen Formen gibt es zu sehen, wenn der Sportfliegerclub SFC Malmsheim zum Drachenfest auf den Flugplatz in Renningen Malmsheim einlädt.