Beim Drachenfest auf dem Löchgauer Segelflugplatz treffen sich Camper an der Profi-Meile und träumen von dänischen Winden.
19.10.2025 - 14:26 Uhr
Ein große Attraktion für Kinder, ein Erlebnis für Freunde des Drachensteigens: Das zweitägige Drachenfest der Luftsportgemeinschaft Bietigheim – Lauffen – Löchgau lockte bereits am Samstagnachmittag Hunderte Besucher auf das weiträumige Segelfluggelände des Vereins zwischen Löchgau und Freudental. Die bunten Farben der vielen Flieger und ein interessiertes Publikum trugen eine fröhliche Stimmung in die herbstliche Umgebung. Eine Veranstaltung, bei der Vergnügen und Spaß förmlich in der Luft lagen.