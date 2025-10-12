Cindy und Carsten Schöll sind Drachenfans. Das Böblinger Ehepaar reist schon seit Jahrzehnten zu Festen, auch im Ausland. Beim Malmsheimer Drachenfest haben die beiden ein Heimspiel.
Der Wohnwagen von Cindy und Carsten Schöll ist auf dem Malmsheimer Flugplatz wahrlich nicht schwer zu finden. Eine Schar von 50 Windteufelchen flattert davor lustig vor sich hin, flankiert von fünf großen, roten Bannern. Außerdem verraten beim Drachenfest direkt am Bosch-Entwicklungszentrum zwei weitere Fahnen die Vornamen der beiden Protagonisten. Wer nach all diesen Hinweisen noch immer sucht, wird bei den riesigen, roten Teufelsfiguren fündig, die sich auf dem abgesperrten Bereich für Großdrachen in die Luft erheben. Für gewöhnlich findet man das Böblinger Ehepaar, das sich „Die Teufelflieger“ nennt, dann am unteren Ende der Schnur.