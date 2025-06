Kunsthalle Tübingen „Schöner Wohnen“ im Wandel der Zeiten

Wo lebt es sich besser – in Bauten, die an Tiefseeschnecken erinnern, oder in Wohnmaschinen? Die Kunsthalle Tübingen zeigt in der Schau „Schöner Wohnen“ kühne Architekturvisionen.