Sechs Jahre mussten Fans warten – jetzt ist es soweit: Der kanadische Rap-Superstar Drake kommt zurück nach Europa. Wie der 38-Jährige am Dienstag via Instagram bekannt gab, wird er im Sommer neben Shows in Stockholm, Paris, Zürich, Antwerpen oder einem Headliner-Auftritt beim englischen Wireless-Festival auch acht Konzerte in Deutschland spielen. Und zwar je zwei in Berlin, Hamburg, München und Köln.

Die groß angelegte Europatour unter dem Namen „$ome $pecial $hows 4 EU“ startet bereits nächsten Monat, am 20. Juli mit einem Auftaktkonzert in Birmingham. In Deutschland wird der aus Toronto stammende Musiker an folgenden Daten spielen:

15.08.2025, Köln – Lanxess Arena

16.08.2025, Köln – Lanxess Arena

11.09.2025, Berlin – Uber Arena

12.09.2025, Berlin – Uber Arena

16.09.2025, München – Olympiahalle

18.09.2025, München – Olympiahalle

22.09.2025, Hamburg – Barclays Arena

23.09.2025, Hamburg – Barclays Arena

Vorverkauf startet diese Woche

Der Vorverkauf der Tickets beginnt schon diese Woche. Ab Mittwoch, 4. Juni um 15 Uhr, gibt es einen Vorverkauf der Deutschen Telekom für alle, die dort einen Privatkundenvertrag haben. Am Tag darauf, dem 5. Juni um 15 Uhr, startet der exklusive Vorverkauf über Ticketmaster. Dafür braucht man aber ein Kundenkonto, um teilnehmen zu können. Und am Donnerstag, dem 6. Juni um 15 Uhr, läuft dann der offizielle Verkauf über alle gängigen Anbieter an.

Drake ist auch ein großer Sportfan – jetzt kommt er für eine Tour nach Europa. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Was kosten die Tickets für Drake?

Details zu den Ticketpreisen wurden vorab nicht bekannt.

Erste Europa-Tour seit 2019

Drakes Europa-Comeback ist ein großes Ereignis – zumindest für seine Fans. Seine letzte Tour auf dem Kontinent liegt inzwischen sechs Jahre zurück. Die „Assassination Vacation Tour“ 2019 war ein voller Erfolg. Seitdem war der Rapper vor allem in Nordamerika unterwegs: 2023 und 2024 absolvierte er dort mit der „It’s All A Blur Tour“ ganze 80 ausverkaufte Konzerte. Im Februar 2025 folgte die „Anita Max Win Tour“ durch Australien.

Neues Album und Special Guest

Drake veröffentlichte zuletzt am Valentinstag 2025 gemeinsam mit dem R&B-Künstler PARTYNEXTDOOR das Kollaborationsalbum „$ome $exy $ongs 4 U“. PARTYNEXTDOOR wird auch bei den Deutschland-Konzerten als Special Guest mit auf der Bühne stehen.

Drake – eine Karriere voller Rekorde

Seit seinem Durchbruch 2009 mit dem Mixtape „So Far Gone“ zählt Drake zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und fünffache Grammy-Gewinner ist bekannt für seine musikalische Vielseitigkeit und seinen unverwechselbaren Sound. Hits wie „Hotline Bling“, „God’s Plan“, „In My Feelings“ oder „One Dance“ machten ihn weltweit bekannt. Seine letzten Studioalben – darunter „Certified Lover Boy“ (2021), „Her Loss“ (2022) und „For All The Dogs“ (2023) – landeten allesamt auf Platz 1 der US-Charts.