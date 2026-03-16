Zwei Deutsche übernachten im Bottnischen Meerbusen auf der zugefrorenen Ostsee. Plötzlich bricht das Eis unter ihrem Zelt weg. Die Rettung kommt erst nach Stunden.

dpa 16.03.2026 - 12:00 Uhr

Oulu - Zwei deutsche Camper sind nach einer Übernachtung auf der zugefrorenen Ostsee zwischen Finnland und Schweden in Not geraten. Am frühen Morgen sei das Eis unter ihrem Zelt weggebrochen, wie der finnische Grenzschutz am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Notfall berichtet, der sich bereits am Samstag im Bottnischen Meerbusen ereignet hatte.