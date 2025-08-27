Bei einer Kreisliga-B-Partie in Oeffingen wird der Fußball zur Nebensache – weil ein Gästespieler auf dem Rasen zusammenbricht und mehrfach reanimiert werden muss.
26.08.2025 - 16:35 Uhr
Ein Fußballspiel in der Kreisliga B 3 hat im Rems-Murr-Kreis am vergangenen Sonntag mit einem Schockmoment geendet. Ein Spieler des TSV Rudersberg II brach bei der Partie beim TV Oeffingen II schon in der ersten Halbzeit auf dem Platz zusammen und musste mehrfach wiederbelebt werden.
Nach Recherchen unserer Zeitung hatte der 30-Jährige einen so genannten Hinterwand-Herzinfarkt erlitten, der in aller Regel tödlich endet. Die Vermutung, dass der Spieler aus Rudersberg durch ein besonders intensives Laufduell aus der Puste gekommen sein könnte, geht allerdings ins Leere.