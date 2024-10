Diagnose Hirnschlag: „Aus dem Leben“ ist ein berührendes ARD-Drama mit dem Ehepaar Krassnitzer/Kramer.

Tilmann P. Gangloff 07.10.2024 - 15:59 Uhr

Es klingt nach einer alltäglichen Geschichte: „Aus dem Leben“. Und in gewisser Weise stimmt das auch, denn was der weiblichen Hauptfigur dieses Film widerfährt, erleben hierzulande jedes Jahr über eine Viertelmillion Menschen: Sabine Schuster probt gerade mit ihrer Theater-AG, als sie die Geräusche plötzlich nur noch wie durch Watte wahrnimmt; dann bricht sie zusammen. Die Untersuchung im Krankenhaus ergibt die Diagnose Hirnschlag. Die Grundschullehrerin kann ihre rechte Körperhälfte nicht mehr kontrollieren, sie wird Vieles neu lernen müssen. Zum Glück ist sie schnell in eine Klinik mit eigener Schlaganfallstation gekommen; Zeit ist Hirn, lautet die Devise in solchen Fällen.