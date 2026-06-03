Urlauber kämpfen um das Leben eines 73-jährigen Deutschen, doch auch der Notarzt kann nichts mehr ausrichten. Was am unbewachten Strand geschah.
03.06.2026 - 11:18 Uhr
Ein 73-jähriger Urlauber aus Deutschland ist beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Anfrage. Andere Touristen hatten den Mann am Dienstag in der Bucht Ses Llisses neben der Cala Fornells im Südwesten der Urlaubsinsel leblos im Wasser gesehen und an Land gebracht. Es handelt sich um einen nicht durch Rettungsschwimmer überwachten Strand.