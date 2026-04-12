Für den Buckelwal Timmy gibt es wohl keine Rettung. Es gebe „keine Hinweise auf eine Stabilisierung des Tieres“, teilte das Landesumweltministeriums mit.
12.04.2026 - 14:59 Uhr
Der Zustand des vor der Ostseeküste gestrandeten Buckelwals Timmy bleibt nach Angaben des Landesumweltministeriums „weiterhin kritisch“. Es gebe „keine Hinweise auf eine Stabilisierung des Tieres“, teilte das Ministerium in Schwerin am Sonntag auf der Grundlage von Angaben der vor Ort tätigen Expertinnen und Experten mit. Die Atembewegungen des Wals seien außerdem mittlerweile „schwächer ausgeprägt“ als in den vergangenen Tagen.