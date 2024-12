Auf einem Bauernhof lauern angesichts vieler Maschinen Gefahren - gerade für Kinder. Eine Familie in Österreich muss das jetzt bitter erleben.

dpa 26.12.2024 - 10:50 Uhr

Dornbirn - Ein einjähriges Kind hat bei einem Unfall auf dem elterlichen Bauernhof in Österreich einen Arm verloren. Wie die Polizei berichtete, war der Junge auf einem Hof in Dornbirn aus noch unbekannter Ursache in die laufende Gelenkwelle eines Futtermischwagens geraten. Dabei wurde ihm der komplette rechte Oberarm abgetrennt.