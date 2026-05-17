Drei Rinder sind am Sonntagmorgen bei Herrenberg-Kuppingen ausgebrochen. Die Polizei erklärt, warum es erschossen werden musste.
17.05.2026 - 16:47 Uhr
Drei Rinder sind am Sonntag gegen 10.44 Uhr von ihrer Weide ausgebrochen und zwischen Kuppingen und Nufringen umhergelaufen. Bei der Polizei gingen mehrere Meldungen ein, wonach freilaufende Rinder auf den Feldern zwischen Kuppingen und Nufringen unterwegs seien, kurz darauf meldete sich auch der Landwirt bei der Polizei, die zusammen mit der Feuerwehr ausrückte.