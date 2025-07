Emily in Paris, in Rom – und nun Venedig?

Nach Paris und Rom erobert Emily nun die Serenissima. Die Netflix-Heldin soll im August in der Lagunenstadt drehen. Ob die Venezianer sie genauso feiern wie ihre Fans?

dpa 14.07.2025 - 14:13 Uhr

Rom/Venedig - Nach Croissants in Paris und Dolce Vita in Rom zieht es Emily nach Venedig: Die Netflix-Serie "Emily in Paris" soll im August in der Lagunenstadt gedreht werden. Wie der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, über die sozialen Medien ankündigte, wird die historische Altstadt zwischen dem 15. und 25. August Kulisse für Szenen der fünften Staffel sein. Man sei mit Stolz erfüllt, schrieb Zaia. "Wir sehen uns am Set, in unserem wunderschönen Venedig." Netflix selbst hat die Dreharbeiten in der Stadt bislang nicht offiziell bestätigt.