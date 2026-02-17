TV-Koch Tim Mälzer schaute am Dienstagmittag auf einen Kaffee bei Uwe Hutfilz im Seegärtle vorbei – was dieser auf Social Media postete.
Prominenter Gastro-Besuch im Seegärtle in Böblingen: TV-Koch Tim Mälzer, bekannt durch Formate wie „Tim Mälzer kocht!“ oder „Kitchen impossible“, schaute am Dienstagmittag bei Uwe Hutfilz auf einen Kaffee vorbei. „Die drehen gerade in Böblingen“, erzählt der Böblinger Szene-Wirt am Telefon. Wo und was genau, wisse er nicht. „Das ist ja immer streng geheim“, so Hutfilz.