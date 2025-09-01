Zwei Tage wird im Freibad mit Aussicht im Winnender Teilort Bürg fürs Kino gedreht. Der Film ist das Regie-Debüt des 31-jährigen Sven Gielnik, Absolvent der Filmakademie in Ludwigsburg.
01.09.2025 - 14:47 Uhr
Im verträumt beschaulichen Bürger Bädle mit schönem Ausblick ins Tal werden Szenen für den Kinofilm „Der beste Vater der Welt“ gedreht. Es ist das Regie-Debüt von Sven Gielnik, der an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert hat. Er wird von der Montavia Filmproduktion von Paul Prenissl, ebenfalls Absolvent in Ludwigsburg, mit Sitz in Steinheim/Murr produziert. An diesem Drehtag Ende August herrscht jedoch ein bisschen mehr als die übliche Hektik am Filmset.