Die Fernsehermittler müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um ihren entführten Rechtsmediziner aus der Gewalt eines Geiselnehmers zu befreien. Die Hausbesitzerin hatte ihr Domizil selbst dem Team als Drehort angeboten.

Razzia im Haus eines Geiselnehmers? Mit Polizeiaufgebot mitten in Fellbach, im eigentlich ruhigen Wohngebiet im Westen der Kernstadt nahe der Esslinger Straße? Das Verbrechen, es macht offenbar keinen Bogen um die Stadt am Fuße des Kappelbergs!

Nun ja, so schlimm ist es natürlich nicht. Denn zum Glück war die Geiselnahme und die Fahndung nach dem Entführer durch die Ermittler nur eine Erfindung eines routinierten Drehbuchschreibers. Eine offizielle Presseeinladung für den Fellbacher Dreh gab es nicht, aber Spaziergänger berichteten unserer Zeitung von den Soko-Fahrzeugen, von Kameramännern und Beleuchtern.

„Soko Stuttgart“ zwei Tage in Fellbach

„Ja, wir drehen dort“, erklärt auf Nachfrage Franzi Hoffart, die Sprecherin der Bavaria-Fiction, die die „Soko Stuttgart“ im Auftrag des ZDF umsetzt. „Wir bespielen dort das Privathaus eines Geiselnehmers.“ Zum Inhalt: Der Täter Frank Eisele ist in die Rechtsmedizin eingedrungen, um eine Frauenleiche zu entwenden, und nimmt bei dem Versuch, einen bestimmten weiblichen Leichnam zu stehlen, den Rechtsmediziner Dr. Benedikt Förster als Geisel.

Hoffart: „In dem Privathaus, in dem wir gestern und heute gedreht haben, leben seine Familie und sein Vermieter.“ Die Kommissarinnen und Kommissare verhandeln nun mit Frank Eisele, um den Rechtsmediziner aus dessen Gewalt zu befreien. Parallel versuchen sie herauszufinden, aus welchem Grund er die Leiche denn aus der Rechtsmedizin entwenden wollte.

Schemenhaft am Steuer zu erkennen: Astrid M. Fünderich als Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert. Foto: Bavaria Fiction/Markus Fenchel

In Fellbach fanden schon öfter Dreharbeiten für die „Soko Stuttgart“ statt. Sogar schon mal mit einer Geiselnahme: Im Frühjahr 2019 diente ein mittlerweile abgerissener Holzbaubetrieb direkt am alten Freibadgelände als Schauplatz für die Befreiung einer Geisel aus den Fängen einer Seniorin.

Außerdem tummelten sich Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler oder Aufnahmeleiter in einer zum Dunkelrestaurant umfunktionierten Gaststätte in der Fellbacher Hirschstraße. Zudem waren sie unter anderem im Fellbacher Jugendhaus, in einer Gärtnerei sowie in einem Unternehmen für Fertigungsmesstechnik zugange, wo der Gerichtsmediziner mit Blick auf die schnöde gemeuchelte Leiche konstatierte: „Die Frau starb zwischen 20 und 22 Uhr.“ Der Gerichtsmediziner seinerzeit wie als Geisel im aktuellen Fall wird dargestellt von Florian Wünsche.

Vom festen Soko-Ensemble war jetzt zudem die Hauptdarstellerin Astrid M. Fünderich vor Ort in der Sebastian-Bach-Straße in Fellbach, sie verkörpert die Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert. Als Episodendarstellerinnen und -darsteller agieren Monika Oschek, Dominik Bliefert, David Baalcke und die vom Stuttgarter Staatstheater bekannte Marietta Meguid.

Franzi Hoffart erläutert: „Die Besitzerin des Hauses in Fellbach hat sich proaktiv bei uns gemeldet und ihr Haus als Drehort angeboten. Darüber freuen wir uns generell sehr, da wir immer auf der Suche nach passenden Motiven sind.“ Wer selbst mal sein Haus oder seine Wohnung in der Krimiserieserie sehen möchte, kann sich per E-Mail hier melden: office.soko@bavaria-fiction.de.

Ausstrahlung im Januar 2026

Das Wohnhaus in Fellbach hat offenkundig ideal zu den Vorgaben des Drehbuchs gepasst. Hoffart: „Die freundlichen und hellen Wohnräume, aber auch ein Zugang zum Keller von außen waren Pflicht.“ Und natürlich sei die Nähe zum Studio im Römerkastell beim Stuttgarter Hallschlag auch immer von Vorteil. „Je weniger Anfahrt der ganze Tross mit dem Drehmaterial, unserem Masken- und Kostümbus und unserem Catering hat, desto besser.“

Die jetzt in Fellbach gedrehte Folge wird voraussichtlich im Januar 2026 ausgestrahlt.