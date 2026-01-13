In der Beat Baracke in Leonberg wird es am Samstag mal wieder laut: „Noise and Nonsense“ lautet das Motto des Konzerts, bei dem Dust & Bones, AlleHackbar und Deitschrogg spielen.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Am Samstag, 17. Januar, wird die Beat Baracke Leonberg zur Lärmzentrale. „Drei Bands, drei Mal Druck, und, naja ein bisschen Nonsense gehört dazu“, schreiben die Macher des „Noise und Nonsense“-Konzerts vorab. Und weiter: „Wer Bock auf ehrliche Gitarren, treibende Drums und einen Abend hat, an dem man am nächsten Tag noch das Grinsen im Gesicht und das Pfeifen in den Ohren hat, ist hier genau richtig.“

 

Aber was geschieht genau? Mit von der Krach- und Unfug-Partie sind Dust & Bones aus Backnang. Die Band, die im Februar gemeinsam mit den Nitrogods auf Tour in ganz Deutschland unterwegs ist, liefert „High Energy Dirt Rock“ – dreckig, schnell und direkt. AlleHackbar aus der Freudenstadter Ecke zocken Heavy Rock ’n’ Roll – und sollen am besten selber erklären, wie sie zu ihrem Bandnamen gelangt sind. Und als Headliner sind Deitschrogg am Start: Schwäbischer Crossover-Hardcore „in dai Gsicht“, wie die Band betont.

Los geht’s am Samstag um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Unter-18-Jährige bezahlen lediglich 5 Euro. Leute, denen diese Infos nicht reichen, schauen online nach, zum Beispiel auf der Instagram- oder Facebookseite der Beat Baracke.