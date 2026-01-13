In der Beat Baracke in Leonberg wird es am Samstag mal wieder laut: „Noise and Nonsense“ lautet das Motto des Konzerts, bei dem Dust & Bones, AlleHackbar und Deitschrogg spielen.

Marius Venturini 13.01.2026 - 11:16 Uhr

Am Samstag, 17. Januar, wird die Beat Baracke Leonberg zur Lärmzentrale. „Drei Bands, drei Mal Druck, und, naja ein bisschen Nonsense gehört dazu“, schreiben die Macher des „Noise und Nonsense“-Konzerts vorab. Und weiter: „Wer Bock auf ehrliche Gitarren, treibende Drums und einen Abend hat, an dem man am nächsten Tag noch das Grinsen im Gesicht und das Pfeifen in den Ohren hat, ist hier genau richtig.“