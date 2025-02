Zum Jahrestag des Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine laden die Kirchen und andere Initiativen am Montag, 24. Februar, auf den Marktplatz ein.

Karin Götz 17.02.2025 - 11:40 Uhr

Vor drei Jahren hat das russische Militär die Ukraine überfallen, seit dem 24. Februar 2022 dauert der Krieg an. Von Beginn an fanden in Ludwigsburg Friedensgebete auf dem Marktplatz statt, anfangs wöchentlich, bis heute mehrmals im Jahr. Zum Jahrestag des Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine laden die Kirchen und andere Initiativen am Montag, 24. Februar, um 18 Uhr zum großen Friedensgebet auf den Marktplatz ein.