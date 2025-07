Drei Lehrerinnen berichten: Wie attraktiv ist es für Gymnasiallehrer an anderen Schularten zu unterrichten?

Kaum war der Vorschlag der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ausgesprochen, entfachte er eine hitzige Debatte. Konkret geht es darum, dass aufgrund der Umstellung der Gymnasien in Baden-Württemberg auf das G9-Modell bis 2032 weniger Lehrkräfte benötigt werden. Denn die Kinder haben im Vergleich zum alten G8-System weniger Unterricht pro Woche. Um den Überschuss an ausgebildeten Junglehrern zu kompensieren, schlägt die Ministerin vor, Gymnasiallehrer sollen vorübergehend an anderen Schularten unterrichten – aber nach drei Jahren wieder in die gymnasiale Laufbahn wechseln können.