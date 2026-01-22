Drei Stammspieler hören auf Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Härtetest
Der SV Leonberg/Eltingen startet beim TV Ehingen in die Rückrunde der Oberliga. Drei Stammspieler treten nach der Saison zurück – aus unterschiedlichen Gründen.
Das Sportjahr hat für die Handballer des SV Leonberg/Eltingen ziemlich erfreulich begonnen: Bei einem Vorbereitungsturnier in Mundelsheim am 10. Januar holte der Oberligist den Sieg. „Das war ein guter Schritt“, sagt Trainer Markus Stotz, „den ersten Härtetest des Jahres haben wir gut bestanden.“