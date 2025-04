Weinevent mit Familienprogramm am Breitenauer See

Wein verkosten und dabei auf den Breitenauer See gucken – das ist am kommenden Wochenende nahe dem Kreis Ludwigsburg bei „Wein am See“ möglich. Was ist geboten?

Sandra Lesacher 23.04.2025 - 19:00 Uhr

Langsam, aber sicher werden die Temperaturen wärmer und die Lust auf Aktivitäten im Freien steigt. Wer indes die Ludwigsburger Weinlaube kaum noch erwarten kann, muss sich bekanntermaßen noch ein Weilchen gedulden. Ein Wein-Event mit einer ordentlichen Auswahl an feinen Tropfen gibt es aber schon dieses Wochenende. Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. April, steigt „Wein am See“. Das Weindorf findet am Breitenauer See statt, einem beliebten Ausflugsziel nahe dem Kreis Ludwigsburg.