MC Alger gewinnt zum neunten Mal die algerische Fußball-Meisterschaft. Ein schlimmes Unglück im Stadion mit Toten und Verletzten überschattet den Saisonabschluss.

red/dpa 22.06.2025 - 20:12 Uhr

Bei einem tragischen Stadionunglück in Algerien sind drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 81 Fußball-Fans verletzt worden. Beim Jubel über den neunten Meistertitel für den Club Mouloudia Club d’Alger durch ein 0:0 am letzten Spieltag gegen Nedjm Chabab Magra war am Samstag ein Teil Oberrangs im Stadion 5. Juli 1962 in Algier zusammengebrochen. Nach Angaben des algerischen Gesundheitsministeriums soll es in dem Fan-Bereich zu einer Massenpanik gekommen sein.