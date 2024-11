Nach der Tötung von drei Menschen in Berlin nimmt die Polizei in Baden-Württemberg einen Verdächtigen fest. Gegen den 42-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

red/dpa 06.11.2024 - 14:38 Uhr

Nach der Tötung von drei Menschen in Berlin-Marzahn hat die Polizei einen 42-jährigen Verdächtigen in Baden-Württemberg festgenommen. Die Hintergründe der Tat seien aber weiter unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann sei im Zuge der Sofortfahndung am Dienstagnachmittag festgenommen worden.