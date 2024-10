Zwei Männer kundschaften in Stuttgart-Giebel offenbar Wohnungen aus, wenig später schlägt einer der beiden zu. Gerade als er durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude einsteigen will, kommt es zur Konfrontation mit einer Anwohnerin.

Der Eingriff in die Privatsphäre schmerzt bei Wohnungseinbrüchen oft mehr als der Verlust von Wertgegenständen. Vor allem, wenn sich Opfer und Täter begegnen. Ebendieser Fall hat sich am Montagabend in Stuttgart-Giebel ereignet. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 19.40 Uhr zunächst, wie zwei Männer in der Engelbergstraße offenbar Häuser auskundschafteten. Sonderlich viel Mühe haben sie sich dabei wohl nicht gemacht. Denn wenig später versuchte einer der beiden, auf ihrem Balkon das gekippte Fenster aufzuhebeln.

Polizei fahndet nach Einbrecher

Kurz darauf bemerkte die Frau die Geräusche und schaute zur Sicherheit nach. Als sie schließlich den Einbrecher erblickte, schrie sie ihn an und schlug ihn so in die Flucht. Der Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß, schlank und hatte schulterlange dunkle Haare. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den beiden Verdächtigen, trafen sie aber nicht mehr an.

Lesen Sie auch

Elektronikgeräte, Schmuck und Uhren erbeutet

Zwei weitere Einbrüche vermeldet die Polizei aus Stuttgart-Vaihingen. An der Emilienstraße, mitten im Kern des Stadtbezirks, gelangten die Täter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 17.15 Uhr, auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Im dritten Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Straße Am Feldrand betraten die Einbrecher am Montag, zwischen 10 und 16 Uhr, auf nicht geklärte Weise das Gebäude und drückten eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Elektronikgeräte, Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.